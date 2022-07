Saquarema aplica 2ª dose de reforço em moradores com 18 anos ou mais - Divulgação/Marcos Ferreira

Publicado 28/07/2022 10:45

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciará, a partir desta quinta-feira (28), a aplicação da segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19 em toda as pessoas com 18 anos de idade ou mais, que tenham recebido a primeira dose de reforço em um intervalo mínimo de 4 meses. A nova diretriz segue o estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

Todos os postos de saúde do município estão aplicando as vacinas contra o coronavírus. As unidades funcionam das 9h às 16h, seguindo o cronograma abaixo:

– Segunda-feira: ESF Bonsucesso, ESF Sampaio Corrêa e ESF Água Branca:

– Terça-feira: ESF Barreira, ESF Rio d’Areia e ESF Mombaça;

– Quarta-feira: ESF Vilatur, CAMIS e UBS Bacaxá:

– Quinta-feira: ESF Barra Nova, ESF Rio Seco e ESF Jaconé;

– Sexta-feira: ESF Bicuíba, ESF Palmital e ESF Rio Mole.

A Prefeitura de Saquarema informa que, excepcionalmente, nesta sexta-feira (29), o CAMIS também aplicará a segunda dose de reforço.

Para ser vacinado, basta apresentar documento de identidade com CPF, comprovante de residência e comprovante de vacinação. Quem está com sintomas gripais não deve tomar o imunizante agora, mas sim procurar um posto de Estratégia de Saúde da Família para ser avaliado por um médico e realizar um teste de covid-19.

A quarta dose da vacina contra a covid-19 é considerada a segunda dose de reforço no esquema de imunização para as pessoas que receberam a vacina em dose dupla, já que nesses casos, a primeira e a segunda dose do imunizante são contabilizadas como partes de um único esquema vacinal.