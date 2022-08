Secretaria Municipal de Cultura debate políticas LGBTI+ em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Secretaria Municipal de Cultura debate políticas LGBTI+ em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/08/2022 17:38

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, recebeu, na última quinta-feira (28), no Teatro Municipal Mário Lago, a Superintendência de Políticas Públicas LGBTI+ da Subsecretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. O intuito do encontro foi debater ações culturais voltadas às políticas LGBTI+ e receber capacitação para aperfeiçoar os servidores das unidades da cultura na recepção inclusiva deste público.

“É muito importante que o Município de Saquarema atue nessa questão, principalmente relacionada ao acolhimento dos artistas e demais trabalhadores da cultura LGBTI+, com destaque para futuras ações de arte Queer, envolvendo exposições, mostras de arte, feiras de arte, além de performances”, informou o secretário municipal de Cultura, Manoel Vieira.

“Para um município como Saquarema é de suma importância a capacitação dos servidores para o combate a LGBTIfobia institucional, trazendo para o diálogo os servidores do município e o movimento social. Capacitar servidores é demonstrar a sensibilidade para a pauta, numa luta tão importante e em uma pauta tão atual quanto essa”, complementou Theo Ferreira, coordenador do Centro de Cidadania LGBTI+ da Baixada Litorânea.

Todas as palestras foram ministradas pelo Centro de Cidadania LGBTI+ Baixada Litorânea, órgão do Governo do Estado do Rio de Janeiro que faz parte do programa estadual Rio Sem Homofobia. Os Centros de Cidadania LGBT são equipamentos onde são ofertados atendimentos jurídico, social e psicológico a pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgêneras, além de funcionar como mobilizador em políticas públicas de combate à homofobia, à transfobia e de promoção da cidadania LGBT. Na Região dos Lagos, o Centro funciona no município de Arraial do Cabo, na Rua José Pinto de Macedo, s/n°, Prainha.