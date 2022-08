Prefeitura de Saquarema avança com obras do Centro de Educação Infantil - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 02/08/2022 13:38 | Atualizado 02/08/2022 15:44

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue com a construção do novo Centro Municipal de Educação Infantil, em Bacaxá. A obra, após concluída, representará um avanço na Educação do município.

Nesta etapa, está sendo finalizada a construção das sapatas de fundação. Feita em três níveis de piso, a estrutura divide os usos e aproveita ao máximo o terreno acidentado, de forma que os acessos sejam independentes por faixa de idade. A ligação dos três níveis é feita por rampas, garantindo assim a acessibilidade.



A unidade terá 1,5 mil metros quadrados e atenderá alunos das séries iniciais, como pré-escolar e alfabetização. Com nove salas de aula, biblioteca, sala de artes, sala de informática, parque infantil, refeitório, e espaços administrativos, a nova escola também foi pensada valorizando a questão da acessibilidade e será referência no atendimento à criança da primeira infância em idade escolar no município.



“O novo Centro Municipal de Educação Infantil vai ofertar 200 de vagas para ampliarmos ainda mais a cobertura de ensino na primeira infância”, informou o secretário municipal de Educação, Antonio Peres Alves.



Localizada próximo à sede da Pestalozzi, o novo complexo de educação infantil está em um ponto central de Bacaxá, um dos bairros que mais se desenvolvem em Saquarema. A previsão da Secretaria Municipal de Obras Públicas é de entregar a nova escola em 1 ano e meio.



Além das obras da nova escola, as vias do entorno do complexo de educação também estão recebendo melhorias. Por meio do Programa Saquarema Não Para, a Secretaria Municipal de Infraestrutura está drenando e pavimentando as ruas de acesso ao Centro Municipal de Educação Infantil.



A Rua Epifania da Costa, que será o principal acesso à escola, recebeu nova rede de drenagem e teve a construção de meio-fio concluída. O preparo da base está sendo finalizado para que, nos próximos dias, seja feita a colocação do piso intertravado.



Com a conclusão da pavimentação, a Prefeitura realizará a sinalização viária vertical e horizontal, além da construção de calçadas e a nova iluminação pública de led, para garantir mais segurança aos moradores e usuários da via.