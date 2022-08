Rampas da Serra do Matogrosso, em Saquarema, podem ser declaradas Patrimônio Desportivo e Turístico do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Rampas da Serra do Matogrosso, em Saquarema, podem ser declaradas Patrimônio Desportivo e Turístico do Estado do Rio de JaneiroDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/08/2022 11:00

O projeto de lei nº 6249/2022, declarando como Patrimônio Desportivo e Turístico do Estado do Rio de Janeiro as rampas de voo livre da Serra de Matogrosso, em Saquarema, foi oficializado na sexta-feira (5), no Diário Oficial Estado. A autoria é do deputado estadual saquaremense Pedro Ricardo. Com a aprovação do projeto, a cidade será ainda mais valorizada pelos entusiastas dos esportes aéreos, principalmente do voo livre, incrementando o turismo de toda a Região do Lagos.