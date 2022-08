Em Saquarema, mais de 200 ciclistas participam de pedalada pelo fim da violência doméstica - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/08/2022 15:53

Ciclistas de diversos bairros e até mesmo de outros municípios participaram de um passeio de conscientização pelo Fim da Violência Doméstica, que aconteceu em Saquarema, no último sábado (6). Organizada pela Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria da Mulher, a pedalada faz parte da campanha Agosto Lilás que aborda o tema.

O ponto de encontro foi a sede Secretaria da Mulher, em Bacaxá, onde um café da manhã foi servido aos participantes. Em seguida, os cerca de 200 ciclistas seguiram o percurso previsto, que passava pela Avenida Saquarema, terminando na Praça do Coração, no Centro.Participaram do passeio ciclistas das equipes: Amigos do Pedal, Pedal sem Freio e JacoBikeRj, também estiveram presentes os atletas do Caminhos de Nossa Senhora Imaculada Conceição (CNS), do município de Iguaba Grande.Além de atuar com as campanhas no mês de agosto, nos demais meses do ano, diversas ações de combate à violência doméstica são realizadas em Saquarema. Engajada no assunto, a prefeitura realiza periodicamente palestras sobre as várias formas de violência doméstica com mães e responsáveis de alunos da rede municipal de ensino. Elas também recebem orientações sobre os serviços disponibilizados no Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), que oferece assistências jurídica, social e psicológico para as vítimas.A Secretaria Municipal da Mulher fica na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, nº 16, Bacaxá (esquina da Ricamar Pneus). O local funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17 horas e o telefone de contato é (22) 99859-7841. Neste mesmo número também podem ser feitas denúncias solicitando a ação da Guarda Maria da Penha, que conta uma equipe de 10 agentes, composta por homens e mulheres, que atuam diariamente em sistema de plantão, 24 horas por dia, inclusive fazendo rondas pela cidade.