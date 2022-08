Saquarema terá pedalada pelo fim da violência doméstica por conta do Agosto Lilás - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema terá pedalada pelo fim da violência doméstica por conta do Agosto LilásDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/08/2022 15:30

A Prefeitura de Saquarema tem um convite especial para aqueles que gostam de pedalar. No próximo sábado (6), a partir das 8 horas, a Secretaria Municipal da Mulher organizará um passeio ciclístico de conscientização pelo Fim da Violência Doméstica. A ação faz parte da campanha Agosto Lilás que aborda o tema. O ponto de encontro para a largada será na sede daquela Secretaria, que fica na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, 16, em Bacaxá (rua de esquina com a Ricamar Pneus), e o percurso previsto passará pela Avenida Saquarema e terminará na Praça do Coração, no Centro.



A ideia é divulgar o mês de combate à violência contra a mulher e passar para a população que existe uma estrutura municipal disponível para prestar toda a assistência necessária àquelas mulheres que são vítimas desse tipo de crime.



O ano inteiro lilás



Independentemente de ser o mês agosto alusivo ao combate à violência doméstica, em Saquarema a preocupação com o tema está presente o ano todo. Sistematicamente, as mães e responsáveis de alunos da rede municipal de ensino participam de ciclos de palestras, promovidas pela Secretaria da Mulher com o objetivo de informar sobre as várias formas de violência doméstica - física, moral, sexual, patrimonial e psicológica -, bem como sobre os serviços disponibilizados, através do Centro de Referência de Atendimento à Mulher - CRAM, que oferece assistências jurídica e social, além de apoio psicológico para as vítimas, prestados por profissionais dessas áreas que atuam na unidade. Além disso, inúmeros estabelecimentos comerciais de Saquarema ostentam um adesivo com QR Code através do qual, mediante a aproximação do celular, mulheres que estejam sendo vítimas de violência podem se conectar diretamente com a Secretaria da Mulher.



“Temos recebido muitos relatos de mulheres que estão se sentido seguras com os serviços que vêm sendo disponibilizados no combate à violência doméstica, principalmente a ação da Guarda Maria da Penha. E eu fico muito feliz e orgulhosa de poder oferecer essa assistência e por saber que as mulheres de Saquarema se sentem protegidas”, explicou Manoela Peres.

“Estamos trabalhando para que as vítimas se sintam mais confiantes em romper esse ciclo de violência doméstica, conheçam seus direitos e compreendam a importância do nosso trabalho”, completou a secretária municipal da Mulher, Marcia Azeredo.



A Secretaria Municipal da Mulher fica na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, nº16 Bacaxá (esquina da Ricamar Pneus). O local funciona de segunda a sexta-feira, das 09h às 17 horas e o telefone de contato é 22 99859-7841. Neste mesmo número também podem ser feitas denúncias solicitando a ação da Guarda Maria da Penha, que conta uma equipe de 10 agentes, composta por homens e mulheres, que atuam diariamente em sistema de plantão, 24 horas por dia, inclusive fazendo rondas pela cidade.