Prefeitura de Saquarema inaugurou nova casa creche em Porto da Roça na última terça-feira (2) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/08/2022 09:53 | Atualizado 04/08/2022 09:53

A Prefeitura de Saquarema inaugurou, na última terça-feira (2), mais uma Casa Creche no município. Com capacidade para atender até 40 alunos, a Casa Creche Tia Dalita está instalada no bairro Porto da Roça e possui três salas de aula, refeitório, banheiros, cozinha, secretaria, sala dos professores e parquinho. A unidade funciona na Rua Silvina Joaquina de Nazaré, 14 (rua em frente ao Centro Administrativo Municipal Ezio Ferreira Costa).

“Hoje, demos mais um passo para aumentar a oferta de vagas na Educação Infantil. São quarenta novas vagas e até quarenta novas famílias que serão beneficiadas. Mães e pais que poderão retornar ao mercado de trabalho porque terão um espaço de qualidade, com segurança, para poderem deixar seus filhos”, afirmou a prefeita, Manoela Peres, durante a inauguração.A nova casa creche foi batizada em homenagem a Daliataria Gomes dos Reis Nascimento, professora alfabetizadora da rede municipal de educação. Por muitos anos Tia Dalita, como era carinhosamente chamada pelos seus alunos, trabalhou em diversas escolas de Saquarema, à frente de turmas ou em salas de leitura.Nos próximos dias, a Secretaria Municipal de Educação vai inaugurar duas novas casas creche. Com obras mais adiantadas, a Casa Creche Ygor Ferreira de Oliveira será a próxima. A unidade está localizada no bairro Alvorada, na Rua Luiza Antônia Soares e também, em média, 40 alunos. Já a casa creche do bairro Mombaça, esta ainda se encontra em fase de adequação e o Município publicará, em breve, o decreto contendo a denominação do novo equipamento educacional.O projeto Casa Creche, executado pela Secretaria Municipal de Educação, consiste em adaptar espaços que estão sem uso e transformá-los em unidades de Educação Infantil. Por serem áreas já construídas, o período de obras é mais curto e a oferta de vagas, feita de forma mais rápida. Ao encontrar um espaço compatível com a criação de uma nova creche em uma região com déficit de vagas, a Prefeitura de Saquarema aluga o local. Assim, todo o procedimento leva em média três meses, incluindo as adequações, até a possibilidade de pleno funcionamento. Já a construção de um imóvel para abrigar uma creche, por exemplo, pode levar até dois anos, levando-se em conta o período de licitação, contratação e execução da obra.