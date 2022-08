Inscrições serão realizadas no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França - Divulgaçao/Prefeitura de Saquarema

Inscrições serão realizadas no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal FrançaDivulgaçao/Prefeitura de Saquarema

Publicado 03/08/2022 19:05 | Atualizado 04/08/2022 09:44

A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, está com vagas para mais um curso preparatório. Desta vez, as 100 vagas disponíveis são para o curso preparatório para a Faetec. O curso é voltado para todos os alunos do 9° ano ou que tenham concluído o Ensino Fundamental.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas nesta quinta (4) e sexta-feira (5), das 14h às 20h, no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França. Para realizar a inscrição, o aluno deverá apresentar o comprovante de escolaridade e um documento de identificação.



“Já tivemos a oportunidade de preparar e formar centenas de alunos em cursos preparatórios e de qualificação profissional. O nosso Centro de Capacitação tem mudado a vida de muitos moradores e isso nos enche de orgulho e nos dá a certeza de que estamos investindo corretamente na Educação”, comentou a prefeita, Manoela Peres.

O Centro de Capacitação fica na Rua Tia Mello, 25, no bairro São Geraldo, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.