Atribuições do Grupamento Turístico e Ambiental de Saquarema vão desde o resgate de animais silvestres à realização de ações educativasAsCom Saquarema

Publicado 04/08/2022 10:07 | Atualizado 04/08/2022 10:07

A Guarda Municipal Ambiental de Saquarema foi criada em abril de 2012 com atribuições legais de proteger o meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural, paisagístico e ecológico do município. Mas a principal das mudanças para melhor aconteceu exatamente há um ano, no início de agosto de 2021, com a criação, pela Prefeitura, do Grupamento Turístico e Ambiental. Com isso a Guarda passou a ficar subordinada diretamente à Secretaria de Segurança e Ordem Pública, ganhando autonomia administrativa e funcional, o que fez com que se tornasse mais atuante e eficiente.

O ano que passou foi rico em número de resgates de animais silvestres realizados pela Guarda Ambiental, com 210 espécimes demandando ações. Bichos de várias espécies têm sido socorridos pelos agentes num processo ininterrupto. Uma tarefa que, peculiarmente, respeita a sazonalidade de cada espécie, quase sempre ligada ao período de reprodução. Na maioria das vezes atendendo a chamados dos moradores, os agentes efetuam os resgates, se necessário encaminham os animais para cuidados médicos e, por último, realizam a devolução do espécime à natureza.



As espécies e os resgates



Pinguins, tartarugas corujas cobras e gambás estão entre os campeões de ocorrência, mas têm, ainda, as maritacas, urubus, gaviões, socós, anus, ouriços, lagartos, colibris, capivaras, lontras, tamanduás, cobras e até jacarés entre os resgatados. Vários casos são de adultos feridos e muitos envolvem filhotinhos, que se encontram vulneráveis devido à morte da mãe.



Quando, por ocasião do resgate, os animais não estão em condições de retornar ao seu habitat natural devido a machucados, por exemplo, são então encaminhados para o Instituto BW - ONG voltada para a preservação e reabilitação de animais selvagens localizada em Araruama, no Distrito de Praia Seca. Na instituição parceira permanecem recebendo o tratamento necessário para a futura reinserção na natureza – com certeza a melhor parte do trabalho.



Resgatar animais silvestres pode ser considerada uma tarefa sazonal, no que diz respeito às espécies que necessitam de ajuda. De junho a agosto, por exemplo, são encontrados pinguins, que chegam às praias com as águas frias do Atlântico Sul em busca de alimentos. Entre julho e setembro, é o período migratório de baleias e golfinhos, que vêm da Antártida para se reproduzir em águas mais quentes na costa brasileira. É quando as ocorrências são de encalhe de baleias. Também em setembro, começa o período reprodutivo dos gambás, aumentando exponencialmente os resgates desses animais. É igualmente na primavera que as corujas se reproduzem, no Brasil, o que faz aumentar bastante o número de chamados envolvendo a espécie. Já entre o inverno e a primavera, são encontradas muitas cobras, por dois motivos: um é o período de acasalamento e reprodução, o que inclusive torna o animal agressivo; e o outro é que por terem sangue frio, em épocas de temperatura mais baixa, as cobras procuram lugares quentes para ficar, por vezes comuns aos humanos.



O Grupamento Turístico e Ambiental de Saquarema



Responsável pela preservação do rico meio ambiente da região, o Grupamento também participa das tarefas de remoção de carcaças de animais marinhos que desembocam nas praias. Atua, ainda, na conscientização da população mediante a elaboração de trabalhos de educação ambiental, inclusive junto às escolas e durante eventos da comunidade. Os agentes também prestam apoio àqueles que desfrutam das inúmeras trilhas, dentro do projeto TranSaquarema, que teve seu primeiro trecho recentemente inaugurado, e aos turistas, especialmente os entusiastas da preservação ambiental. A realização de rondas para proteção do Patrimônio Cultural e parceria com Corpo de Bombeiros no combate a pequenos incêndios também fazem parte das suas atribuições. Além disso, em complemento a esses trabalhos, uma série de vídeos denominada “Momento Ambiental” é produzida e veiculada nas redes sociais oficiais pela Prefeitura de Saquarema. Fruto de parceria entre a Guarda e a Secretaria de Comunicação, o projeto tem por objetivo divulgar a importância da preservação do meio ambiente. Os vídeos têm 2 minutos de duração, em média, e abordagem educativa dos assuntos.



Cuidar da natureza como um todo para que as gerações futuras possam ter um mundo melhor é o que motiva as dez moças e rapazes que hoje atuam como agentes na Guarda Ambiental de Saquarema. Profissionais de biologia, arquitetura, direito, matemática, física, administração, segurança, gestão ambiental e pública, engenharia e oceanografia, entre outras especialidades, que estão sempre em busca de aprimoramento. Somente no ano que passou, 33 cursos de capacitação nas áreas de resgate, inclusive vertical, em áreas remotas e urbanas, legislação ambiental, manejo de fauna e salvamento de afogados, entre outros, contaram com a participação dos agentes, que estão cada vez mais bem preparados para cumprir as suas tão relevantes atribuições.



A Guarda Ambiental de Saquarema alerta à população sobre a importância de não manipular animais silvestres, pois o contato sem a constatação do seu estado sanitário pode ser prejudicial à saúde. Em caso de avistar espécimes em situação de risco, a orientação é entrar em contato através do telefone (22) 99279-0540 e do e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br e solicitar o resgate.