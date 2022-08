Saquarema inicia campanha de multivacinação - Divulgação

Publicado 08/08/2022 15:41

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e a Multivacinação. Idealizada pelo Ministério da Saúde, a campanha segue até o dia 09 de setembro, com “Dia D” no sábado, 20 de agosto.



De acordo com orientações do Ministério da Saúde, o público-alvo para a campanha deste ano envolve as crianças de 1 ano a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) de idade, além de reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos e melhorar as coberturas vacinais, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. A depender do esquema vacinal registrado na caderneta, a criança poderá receber a Vacina Oral Poliomielite (VOP), como dose de reforço ou dose extra, ou a Vacina Inativada Poliomielite (VIP), como dose de rotina.



Crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias), não vacinados ou com esquemas incompletos de qualquer vacina, também deverão comparecer às unidades de saúde para atualizar a caderneta de vacinação.



A poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa que pode infectar crianças e adultos. Em casos graves, pode levar a paralisias musculares e até mesmo à morte. A vacinação é a única forma de prevenção.



De acordo com o secretária municipal de Saúde, é importante que todo público-alvo se vacine, mesmo quem já se vacinou em outra ocasião. “Somente com as vacinas poderemos proteger nossas crianças contra estas doenças”, afirmou o dr. João Alberto Oliveira.



Neste ano, a campanha tem um diferencial. Após a liberação do Ministério da Saúde para a vacinação simultânea com as doses da vacina do Coronavírus, as crianças que estão em idade de receber as doses contra a Covid também poderão ser imunizadas no mesmo momento em que receberem a vacina da Pólio.



Os postos de vacinação funcionam de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Com exceção da UBS do Engenho Grande e da ESF do Centro de Saquarema, os demais postos estão com as doses para realizar a vacinação, diariamente.



Confira, abaixo, os locais e horários de vacinação: