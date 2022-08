Saquarema receberá grandes eventos de vôlei de praia em 2023 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/08/2022 15:51

Na última quarta-feira (3), a prefeita Manoela Peres e os secretários municipais de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro, e Educação, Antonio Peres Alves, participaram de uma reunião no Centro de Desenvolvimento do Vôlei, em Barra Nova, para acertar detalhes sobre os eventos e competições que o município sediará no ano de 2023.

Depois do sucesso das duas etapas nacionais de Vôlei de Praia, realizadas em janeiro e junho, a Confederação Brasileira de Vôlei - CBV segue apostando em Saquarema como a "Casa do Voleibol Brasileiro". Para isso, confirmou a realização de quatro grandes eventos no ano de 2023: o Mundial de Vôlei de Praia (FIVB), o Circuito Nacional de Vôlei de Praia - TOP 8 (CBV), Circuito Nacional de Vôlei de Praia - Aberto (CBV) e o Circuito Nacional de Vôlei de Praia - Sub 21 (CBV), todos disputados nas categorias feminino e masculino."Mais uma vez, Saquarema foi a primeira opção das entidades esportivas para receber e sediar eventos de categoria internacional! Isso nos deixa orgulhosos, pois mostra que estamos fazendo o trabalho certo! Vamos receber grandes atletas, os principais de cada modalidade e categoria para disputar nas areias de Saquarema os títulos dos torneios", comemorou a prefeita, Manoela Peres.As datas ainda não foram definidas oficialmente, mas a previsão feita pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, é de que os eventos sejam realizados ao longo de todo o ano: "Saquarema está se firmando como um município que abraça todos os esportes. Somos a "Casa do Voleibol" no país e ter torneios nacionais e internacionais de grande porte é colocar a cidade na vitrine para todo o planeta", informou o secretário, Rafael Castro.Além das autoridades municipais, participaram da reunião a CEO da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Adriana Behar; o Superintendente da CBV, Virgílio Pires; a Gerente de Seleções da CBV, Júlia Silva; e o Gerente do Centro de Desenvolvimento de Vôlei (CDV-Saquarema), Paulo de Tarso.