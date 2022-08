Arraiá da Vila foi sucesso em Saquarema este ano - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/08/2022 16:54

Cinco fins de semana de muita festa popular. Assim foi o Arraiá da Vila, tradicional festa do calendário de eventos do município de Saquarema. Durante o mês de julho, com uma esticadinha para o primeiro fim de semana de agosto, moradores e turistas de Saquarema puderam aproveitar uma festa típica e grandiosa, como nunca realizada na história da cidade.

Durante a festa, milhares de moradores e turistas puderam se divertir em um ambiente familiar, com dezenas de atrações que tinham o objetivo de resgatar a cultura popular de festas típicas em Saquarema. Foram dias recheados de shows, apresentações de quadrilhas julinas e de grupos de dança das escolas municipais.“Agradeço imensamente o apoio da Prefeita Manoela e do Vice-prefeito Rômulo Gomes, que permitiram que reformulássemos o evento e não mediram esforços para nos dar todas as condições para trazer mais investimentos e visibilidade ao evento.”, celebrou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.“Recebemos milhares de visitantes ao longo das semanas de Arraiá. Além de prestigiarem nosso evento, puderam conhecer um pouco de nossos pontos turísticos. Em 2023 teremos ainda mais surpresas e um Arraiá da Vila ainda maior”, completou a prefeita, Manoela Peres.Além do incremento na cultura local, a economia da cidade também foi aquecida durante os dias de festa. Mais de 50 famílias empreendedoras puderam comercializar seus produtos ao longo do evento, gerando ainda mais renda à cidade. Todos os artesãos e barraqueiros que trabalharam no evento não precisaram pagar nenhuma taxa à prefeitura.“Tivemos um impacto muito positivo na nossa economia. As famílias puderam se divertir com toda segurança e eu agradeço aos artistas que por lá se apresentaram e que abrilhantaram ainda mais a nossa festa”, concluiu Castro.O novo Arraiá da Vila já está garantido para o ano de 2023, de acordo com a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo. A estrutura, montada pela primeira vez no Campo de Aviação, no Centro da Cidade, apresentou bons números e caiu no gosto da população.Para acompanhar as fotos, vídeos e demais materiais do Arraiá, acesse as redes sociais da Prefeitura de Saquarema e confira tudo o que foi produzido nesta primeira edição de retomada do Arraiá da Vila.