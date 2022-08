Edição de Saquarema do Aloha Spirit será realizada com entrada gratuita no próximo fim de semana - Fábio Mota

Publicado 15/08/2022 11:21

A cidade da Saquarema vai receber neste fim de semana, sexta-feira (19), sábado (20) e domingo (21), o Aloha Spirit, considerado o maior evento de esportes aquáticos do mundo, com competições de Va’a (Canoa Polinésia ou Havaiana), Stand Up Paddle, Natação em águas abertas, Surfski, Padleboard, Waterman e Apneia, além de Longboard e do SUP Wave, que estreiam nesta edição do evento. Essas duas modalidades estreantes serão válidas pela 3ª etapa do Circuito Brasileiro da CBSurf e receberão um total de 80 mil reais em premiação.