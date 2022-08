Política Costa do Sol

"A cidade tem problema de gestão", diz ex-secretário de esporte de Cabo Frio

Flávio Tziu (PSB) foi o 22º convidado do RC Cast, podcast parceiro do O Dia. Ele falou sobre a divisão do campo progressista na disputa eleitoral, criticou a falta de planejamento no governo de José Bonifácio (PDT) e comentou, ainda, que não concorda com as inúmeras mudanças no secretariado cabo-friense

Publicado 11/08/2022 20:10 | Atualizado há 14 horas