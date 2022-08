Saquarema desenvolverá Plano de Mobilidade para melhorar a qualidade de vida dos moradores - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema desenvolverá Plano de Mobilidade para melhorar a qualidade de vida dos moradoresDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/08/2022 11:15

Entre os dias 11 e 31 de agosto, serão iniciadas pesquisas presenciais e virtuais para coletar dados sobre a mobilidade urbana em Saquarema. Pesquisadores capacitados, com a identificação “PlanMob”, estarão em vários pontos da cidade para aplicar a pesquisa que também poderá ser respondida online pelos moradores, no site saquarema.rj.gov.br . O objetivo é subsidiar a criação do Plano de Mobilidade de Saquarema, de modo sustentável e democrático, com plena participação da sociedade civil, que identifique e priorize as necessidades da população saquaremense.

Na pesquisa serão abordadas questões referentes a sete eixos a serem trabalhados pelo plano: estrutura urbana, sistema viário, pedestres e calçadas, ciclistas e ciclovias, transporte público, logística urbana, além de gestão institucional e educação para o trânsito.

Equipe de acompanhamento

Com o objetivo de garantir a elaboração participativa do plano, com base na escuta sobre as questões de atravessam o dia a dia dos usuários, será eleita, em audiência pública, uma Equipe de Acompanhamento dos trabalhos, composta por 56 representantes, sendo sete para cada uma das oito macro regiões funcionais da cidade, com um representante “usuário especialista” para cada um dos sete eixos do plano. Para a obtenção de ampla divulgação e mobilização da população para a composição da equipe, durante todo o mês de agosto haverá a participação de articuladores territoriais e ampla campanha de divulgação nas redes sociais da Prefeitura e nas mídias tradicionais explicando o processo.

Os trabalhos, divididos em etapas de mobilização e planejamento, levantamento, diagnóstico físico e comportamental, prognóstico e concepção da minuta síntese, terão como resultado do processo a proposta de uma Lei que virá a ser analisada pela Câmara de Vereadores e cuja aprovação legitimará a institucionalização do plano, garantindo a implementação contínua de seus princípios e objetivos, além das revisões necessárias ao seu aprimoramento ao longo das gestões municipais.

"É muito importante que a população participe ativamente deste processo. O Plano de Mobilidade Urbana é um documento que trará grandes e profundas mudanças na nossa cidade. Por isso é importante que cada cidadão participe das pesquisas, audiências e oficinas. Queremos ouvir e conhecer as demandas de todos, sejam usuários do transporte público, motoristas, ciclistas, pedestres ou profissionais que atuam no volante", comentou a prefeita Manoela Peres.

"Há muito tempo, falávamos mobilidade urbana e, imediatamente, associávamos apenas aos ônibus. Hoje, a sociedade evoluiu e não podemos pensar assim. Precisamos trabalhar de forma integrada, unida, associando diferentes modais (bicicleta, ônibus, carro, etc) para garantir um deslocamento mais eficiente e seguro para cada cidadão", completou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Paula Azem.

O Plano Municipal de Mobilidade Urbana está sendo elaborado por meio de uma comissão interdisciplinar da Prefeitura de Saquarema. A gestão do projeto está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que atua em parceria com as secretarias municipais de Transporte e Serviços Públicos, Infraestrutura, Comunicação Social e Urbanismo.