Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Municipal Mário Lago, em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/08/2022 17:37

Que tal curtir espetáculos dos mais diversos temas e gêneros? Em Saquarema, tem um local que reúne tudo isso: o Teatro Municipal Mário Lago, no Centro da cidade. Inaugurado em setembro de 1990, o teatro contou com a visita de um convidado ilustre em sua abertura: o consagrado ator Milton Gonçalves. Poucos anos depois, passou a se chamar Teatro Municipal Mário Lago, em homenagem ao advogado, poeta, radialista, compositor, escritor e ator brasileiro que residia no município.

Com capacidade de plateia para 160 espectadores, o Teatro Municipal Mário Lago segue com espetáculos de qualidade e casa cheia. Um dos poucos teatros em funcionamento na região, poucos meses após a flexibilização do isolamento e do retorno das possibilidades de reunião de público, o local vem se consolidando como uma das mais bem sucedidas casas de espetáculos da Região dos Lagos, apresentando artistas locais e de todo o Brasil.

Sob a direção do ator e diretor Raphael Tavares, o Mário Lago se eleva e entra na programação artística estadual, atraindo cada vez mais espetáculos reverenciados pelo grande público, trazendo à população de Saquarema não só uma opção de lazer, mas também um universo cultural de possibilidades e aprendizagens.

Editais de ocupação

“A receptividade tem sido muito boa. Moradores de Saquarema e de outras cidades vêm ao nosso teatro para curtir nossas peças e apresentações. A cada fim de semana, temos batido recordes de audiência e de vendas de ingressos”, comemorou Raphael Tavares.

“Muito do sucesso do nosso teatro se deve ao planejamento feito pela Secretaria de Cultura. Com os editais de ocupação do teatro, oferecemos a possibilidade de produtores e agentes culturais realizarem bons projetos em nossa cidade, inclusive com entrada gratuita. O Teatro Mário Lago tem um potencial enorme e que precisa ser descoberto por cada vez mais moradores de Saquarema”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Manoel Vieira.

O Teatro Municipal Mário Lago fica localizado na Rua Coronel Madureira, 77, Centro, em anexo à Prefeitura de Saquarema. A programação cultural é disponibilizada semanalmente pelo município por meio das redes sociais. Para ficar por dentro, acesse @prefeituradesaquarema no Facebook ou no Instagram.