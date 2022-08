Moradores de Saquarema assistem a concerto de música francesa no Theatro Municipal do Rio de Janeiro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/08/2022 09:19

Uma ação conjunta das secretarias municipais de Cultura e de Desenvolvimento Social da cidade de Saquarema levou 60 moradores do município e frequentadores dos projetos "Praça do Bem Estar" e "Centro de Convivência", com idade acima de 60 anos, para assistirem, na última sexta-feira (12), às 19 horas, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, o concerto “Noite de Música Francesa”, com a Orquestra Sinfônica do teatro, sob a regência do maestro Felipe Prazeres. A ida do grupo ao espetáculo é fruto de parceria da Prefeitura de Saquarema com a Presidência do Theatro Municipal.