Prefeitura de Saquarema realizou no último sábado (13) a Taça Cidade – Aldi Faustino - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realizou no último sábado (13) a Taça Cidade – Aldi FaustinoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/08/2022 09:31

A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, realizou, no último sábado (13), a Taça Cidade – Aldi Faustino. A última partida da primeira fase do Campeonato Municipal de Futebol Amador +35, reuniu as duas melhores equipes do primeiro turno da competição. A partida entre Rio D’Areia x Gravatá aconteceu no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Bacaxá.

fotogaleria

Mesmo com grandes lances e várias oportunidades de gols, as duas equipes elevaram o nível da partida, e, durante os 90 minutos de jogo, nenhum dos dois times conseguiu abrir o placar. Com o empate em zero a zero, o grande campeão da Taça Cidade foi decidido nos pênaltis. Após 12 cobranças e 9 gols, o time do Gravatá conseguiu a vitória contra o time do Rio D’Areia, com o placar de 5×4.Este ano, o Campeonato Municipal de Futebol Amador +35 conta com a participação de nove times. Iniciado no mês de junho, a edição conta com a participação das equipes: Cirrose F.C, Scooby F.C, Pega Nós F.C, Amigos de Jaconé, Barroso F.C, Gravatá F.C, Jaconé F.C, Rio D’ Areia e Bacaxá F.C. As partidas eletrizantes aconteceram em diversos bairros do município, atraindo centenas de torcedores. A segunda fase da competição teve início neste domingo (14).