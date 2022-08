Cidade de Saquarema terá Feirão Cadastur para participantes do trade turístico durante o Aloha Spirit - Fábio Mota

Publicado 16/08/2022 10:18

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, realizará o primeiro Feirão Cadastur, com o objetivo de cadastrar pessoas físicas e jurídicas que trabalham com turismo. A ação acontecerá durante o Festival Aloha Spirit, nesta sexta-feira (19), sábado (20) e domingo (21), na arena da Praia de Itaúna, onde um stand será montado com esse propósito.

Sistema de cadastro do Ministério do Turismo, que atua como um balizador dos serviços ofertados dentro do segmento, o Cadastur é obrigatório para acampamentos turísticos, agências de viagens, meios de hospedagem (hotéis e pousadas), organizadoras de eventos, parques temáticos, transportadoras turísticas e demais agentes do ramo. O registro emitido com a geração do cadastro também é necessário para quem exerce a atividade de guia de turismo.

Benefícios



O Cadastur visa promover o ordenamento, a formalização e a legalização dos prestadores de serviços turísticos no Brasil. O cadastro é válido por dois anos, no caso das pessoas jurídicas, e cinco anos, para os guias de turismo. Para quem é cadastrado, o programa oferece benefícios, como acesso a financiamento por meio de bancos oficiais; apoio em eventos, feiras e ações do Ministério do Turismo; incentivo à participação em programas e projetos do governo federal; participação em programas de qualificação promovidos e apoiados pelo Ministério do Turismo; e visibilidade nos sites do Cadastur e do Programa Viaje Legal.