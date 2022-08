Em Saquarema, Van Oftalmológica visita escolas municipais - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/08/2022 15:15

A Prefeitura de Saquarema passou a prestar um atendimento inédito à população, inicialmente aos alunos das escolas do município. Uma unidade móvel, denominada “Van Oftalmológica”, está realizando consultas e exames nos alunos, como forma de prevenção de agravos à saúde ocular. Um dos objetivos do projeto, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, é detectar os problemas de deficiência visual na criança, ainda em idade pré-escolar e escolar, faixa etária onde ocorre o pleno desenvolvimento do aparelho visual. Os alunos cujas consultas e exames apontarem para a necessidade, receberão óculos perfeitamente configurados para a correção de seus problemas, gerando mais qualidade de vida e melhor aproveitamento na aprendizagem.

A primeira unidade escolar a receber a “Van Oftalmológica” foi a Escola Municipal Maria Luiza de Amorim Mendonça, localizada no bairro de Rio Mole. No local, aproximadamente 30 alunos foram atendidos no primeiro dia da ação. Durante a consulta, as crianças passaram pelo auto refrator, para verificação da acuidade visual, receberam aplicação de colírio para dilatação das pupilas, fizeram os conhecidos exames de “fundo de olho” e “na lâmpada de fenda”. Fizeram, ainda, o exame de refração, que detecta quanto o paciente consegue enxergar, além de investigar falhas como miopia, hipermetropia e astigmatismo. É este exame que estabelece o grau dos óculos que devem ser usados. Os alunos também sanaram dúvidas sobre o projeto e receberam informações referentes a cuidados com a saúde da visão, sempre com destaque para a importância da prevenção e do diagnóstico de alterações oculares ainda no início, como fatores capazes de aumentar, consideravelmente, as chances de cura.No mês de setembro, a Van Oftalmológica estará nas seguintes unidades educacionais: Escola Municipal Maria Luiza, no dia 06; Escola Municipal Alzira Moraes de Matos, no dia 13; Escola Municipal Paulo Luiz Barroso de Oliveira, no dia 22; e Escola Municipal Beatriz Amaral, no dia 29.Adquirida 0KM pela Prefeitura para viabilizar o projeto de atendimento oftalmológico móvel, a van é uma Mercedes Benz, modelo Sprinter, e está equipada com diversos equipamentos e aparelhos para exames essenciais em pacientes que precisam de cuidados oculares. O atendimento é prestado por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, que também atuam na Clínica de Olhos. Com a implantação dos serviços prestados pela Van Oftalmológica, a clínica, inaugurada em outubro de 2019, poderá ampliar sua capacidade de atendimento, que atualmente é de até 1.200 exames e procedimentos, além de 120 cirurgias de Catarata, mensalmente.