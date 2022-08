Prefeitura de Saquarema lança alerta à população sobre danos causados pelas queimadas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema lança alerta à população sobre danos causados pelas queimadas Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/08/2022 16:16

Com o objetivo de diminuir as ocorrências de queimadas no município, a Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Guarda Ambiental, está alertando a população sobre a importância da prevenção dessa prática criminosa capaz de causar prejuízos à saúde e ao meio ambiente.

As queimadas costumam se agravar nesta época do ano, durante o período de estiagem, quando o tempo fica mais seco e, consequentemente, tornam-se mais fáceis de ocorrer os focos de incêndios. A queima de lixo, seja de materiais plásticos ou até mesmo de restos vegetais provenientes de podas ou capinas, lançam compostos tóxicos na atmosfera, causando grandes prejuízos à saúde pública pois, se inalados, provocam severas irritações às vias respiratórias, além de agravar as alterações climáticas perceptíveis atualmente. Já os incêndios que ocorrem em área de preservação ambiental, afetam a biodiversidade local resultando em grandes prejuízos à fauna e à flora.O descarte de itens de vidro no meio ambiente também é especialmente perigoso, já que o efeito lente e a incidência dos raios solares quase sempre resulta em fogo.O uso da queimada para limpeza de terrenos é proibido pela Lei Municipal nº 1055, de 19 de março de 2010 (Código Municipal de Meio Ambiente), além de se tratar de um crime ambiental conforme previsão expressa na Lei federal n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Esta ação é passível de multa e, se houver flagrante, o praticante do ato pode responder criminalmente.A Guarda Ambiental de Saquarema orienta a população a acionar a instituição correspondente em caso de indícios de queimadas e de suas consequências. O INEA - Instituto Estadual do Ambiente atua no combate aos focos de incêndio nos parques estaduais de sua competência, entre eles a APA - Área de Proteção Ambiental de Massambaba, localizada em Vilatur. O contato pode ser realizado através dos telefones 22 2647-3466 e 22 2661-2720 ou, ainda, pelo endereço eletrônico parqueestadualdacostadosol@gmail.com. No caso de combate aos focos de menor proporção, ou seja, focos controláveis, deve-se entrar em contato com a própria Guarda Ambiental, através do WhatsApp 22 99279-0540. Quando se tratar de incêndios de grandes proporções ou aqueles próximos às residências que ofereçam risco à vida, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do número 193.Para os casos de necessidade de denúncia de crimes ambientais, a população pode contatar a Linha Verde do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, através dos números 0300 253-1177 (interior) e 21 2253-1177 (Capital), ou do aplicativo do Disque Denúncia. A secretaria Municipal de Meio Ambiente também poderá ser acionada para fiscalização e monitoramento de atividades que sejam lesivas à preservação ambiental, pelo e-mail meioambiente@saquarema.rj.gov.br.