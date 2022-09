Exposição "A Virgem de Nazareth passeia por Saquarema" pode ser visitada no Centro de Memória com entrada gratuita - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/09/2022 12:11

A Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria de Cultura, inaugurou nesta quarta-feira (31), às 18 horas, a exposição "A Virgem de Nazareth passeia por Saquarema".

Constituída por uma imagem de Nossa Senhora de Nazareth, do século XX, medindo cerca de 60 cm e esculpida em terracota por Luiz Eugênio Bravo, além de 45 fotografias da Santa, registrada por diversos autores durante procissões e na igreja matriz, entre os anos de 1950 e 2021, a mostra é enriquecida por dois poemas em devoção à padroeira, escritos por Walmir Ayala e Latuf Isaías Mucci. Adereços como querubins em madeira, de data e autor desconhecidos, e objetos litúrgicos complementam a ambiência do evento.A visitação é gratuita e pode ser realizada de terça-feira a sábado, das 14h às 18h, no Centro de Memória de Saquarema, na Rua Barão de Saquarema, 419, Centro. Oportunamente montada por ocasião da realização da festa de Nossa Senhora na cidade, cujo Círio de Nazareth é o mais antigo do país, "A Virgem de Nazareth passeia por Saquarema" tem a curadoria de Nelson Santos e Neusa Oliveira, responsáveis pelo Centro de Memória, e permanecerá aberta ao público até o dia 30 de setembro.