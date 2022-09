Plano Municipal de Mobilidade Urbana está sendo elaborado por meio de uma comissão interdisciplinar da Prefeitura de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Plano Municipal de Mobilidade Urbana está sendo elaborado por meio de uma comissão interdisciplinar da Prefeitura de SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

As pesquisas virtuais para coletar dados sobre a mobilidade urbana de Saquarema terminam nesta quarta-feira (31). O objetivo é subsidiar a criação do Plano de Mobilidade de Saquarema (PlanMob), de modo sustentável e democrático, com plena participação da sociedade civil, que identifique e priorize as necessidades da população saquaremense.

Na pesquisa são abordadas questões referentes a sete eixos a serem trabalhados pelo plano: estrutura urbana, sistema viário, pedestres e calçadas, ciclistas e ciclovias, transporte público, logística urbana, além de gestão institucional e educação para o trânsito.

O Plano Municipal de Mobilidade Urbana está sendo elaborado por meio de uma comissão interdisciplinar da Prefeitura de Saquarema. A gestão do projeto está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que atua em parceria com as secretarias municipais de Transporte e Serviços Públicos, Infraestrutura, Comunicação Social e Urbanismo.

Proposta de Lei

Com o objetivo de garantir a elaboração participativa do plano, com base na escuta sobre as questões de atravessam o dia a dia dos usuários, será eleita, em audiência pública, uma Equipe de Acompanhamento dos trabalhos, composta por 56 representantes, sendo sete para cada uma das oito macro regiões funcionais da cidade, com um representante “usuário especialista” para cada um dos sete eixos do plano.

Os trabalhos, divididos em etapas de mobilização e planejamento, levantamento, diagnóstico físico e comportamental, prognóstico e concepção da minuta síntese, terão como resultado do processo a proposta de uma Lei que virá a ser analisada pela Câmara de Vereadores e cuja aprovação legitimará a institucionalização do plano, garantindo a implementação contínua de seus princípios e objetivos, além das revisões necessárias ao seu aprimoramento ao longo das gestões municipais.