Teatro Municipal Mário Lago,em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 30/08/2022 15:33

O Teatro Municipal Mário Lago inicia a sua programação de fim de semana nesta sexta-feira (2) com o espetáculo de Stand UP Comedy “Quebrando o Armário”, com Júnior Chicó. No show, Chicó fala sobre a liberdade de escolha, vida pessoal, família e sobre a importância de sair do armário e de sentir orgulho de ser quem é. Também comenta sobre os medos e cuidados que tinha antes de assumir a sua opção sexual, a relação com os amigos e reações que eles e a sua família tiveram quando ele contou que era gay, bem como o fato de quanto isso melhorou a relação em casa. Os ingressos estão à venda no link por R$50 inteira e R$ 25 (meia entrada). A duração do espetáculo é de 1 hora e 30 minutos e a classificação etária, 14 anos.

“Encontro de Alunos - Projeto Primeiro Passo”

Neste sábado (3), às 20 horas, o Mário Lago recebe o espetáculo de dança “Encontro de Alunos - Projeto Primeiro Passo”. Constituído por coreografias de Ballet, Jazz, Moderno e Livre, o evento culmina com o espetáculo “Romeu e Julieta”, que conta a história clássica de Shakespeare de uma maneira brasileira, com a aventura se passando no nordeste, com muitas danças e músicas regionais. O espetáculo tem a duração de 2 horas e 30 minutos e a classificação etária é livre. Os ingressos, à venda no projeto (telefone: (22) 99987-2662), custam de R$20 e R$10 (antecipado e meia entrada).

”Moana e suas aventuras no mar”

Neste domingo (4), às 17 horas, será a vez do público infantil, com a apresentação do espetáculo “Moana e suas aventuras no mar”. Musical para crianças inspirado na animação Moana, da Disney, a peça conta a história de uma menina, filha do chefe de uma tribo Motonui, da Polinésia, escolhida pelo próprio oceano para reunir uma relíquia mística a uma deusa. Para isso ela zarpa em busca de Maui, um semideus lendário na esperança de salvar seu povo. No elenco estão Emilly Moraes, Cláudio Peres, Alan Alves, Milena Nascimento e Alex Curado. A adaptação e direção são de Anderson Braga. Os ingressos estão à venda no link por R$ 50,00 e R$ 25 (meia entrada), o espetáculo tem 1h de duração e a classificação etária é livre.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica na rua Coronel Madureira, nº 77 - Centro, no prédio da Prefeitura.