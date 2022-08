Prefeitura de Saquarema iniciou a distribuição da Caderneta do Idoso - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 29/08/2022 19:37

A Prefeitura de Saquarema iniciou, nesta segunda-feira (29), a distribuição da “Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa”. Elaborado pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, o documento segue os moldes da caderneta elaborada pelo Ministério da Saúde e é indicado para pessoas com mais de 60 anos de idade.

Criada para viabilizar uma avaliação multidimensional, com intuito de construir um plano de cuidado ao idoso através do Projeto Terapêutico Singular (PTS) em conjunto pelos profissionais de saúde de forma multiprofissional, a caderneta pode ser retirada nas unidades de Estratégia Saúde da Família - ESF. Para isso, é necessário estar cadastrado na unidade e realizar uma consulta de avaliação multidimensional.O documento contempla uma avaliação minuciosa da saúde do paciente e informações pessoais que serão compartilhadas e utilizadas por toda a rede de saúde do município. Nele serão registrados peso, altura, pressão arterial, glicemia, uso de medicamentos contínuos, diagnósticos e informações prévias importantes sobre a saúde da pessoa idosa, dados antropométricos (conjunto de medidas primárias - peso, altura, dobras cutâneas e circunferências, além de medidas secundárias, como índice de massa corpórea, peso ideal e soma de dobras cutâneas), avaliação de vulnerabilidade, identificação de dor, hábitos de vida e caderneta vacinal.“Iniciamos a distribuição da caderneta no município e estamos orientando todas as pessoas acima de 60 anos para que retirem o documento. Ela é de extrema relevância pois unifica todos os dados importantes para serem utilizados na rede do SUS e por disponibilizar informações sobre a saúde do paciente, tornando-se um prontuário ambulante “, explicou o secretário municipal de Saúde, Dr. João Alberto Oliveira.A “Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa” pode ser utilizada em todo território nacional e deverá ser atualizada na ESF do bairro do paciente, anualmente e sempre que for realizada alguma consulta.