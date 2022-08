Prefeitura de Saquarema renovou o programa Caminhos para a Cidadania, da empresa CCR - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema renovou o programa Caminhos para a Cidadania, da empresa CCRDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/08/2022 19:33

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, renovou, na última quarta-feira (24), o Termo de Compromisso do Programa Caminhos para a Cidadania, da empresa CCR. Um dos maiores projetos privados de ensino do país, o “Caminhos da Cidadania” contribui para transformar a realidade e o futuro das salas de aula por meio da educação.



Instituído na região por meio da CCR ViaLagos, concessionária responsável pela administração da RJ 124, a ViaLagos, rodovia que liga Rio Bonito aos municípios da Costa do Sol, o Programa Caminhos da Cidadania promove a formação continuada dos educadores nos seguintes temas cidadania, diversidade, educação financeira, caminhos seguros, educação ambiental, cultura digital e saúde mental.



Com a capacitação, a ideia é de cada profissional da educação seja um multiplicador dos assuntos abordados, trabalhando cada tema com seus alunos. “Estamos oferecendo cada vez mais ferramentas para que o aluno cresça e se desenvolva no ambiente escolar e na sociedade, tornando-se um cidadão responsável e consciente”, informou a Prefeita Manoela Peres.



Com a assinatura do Termo de Compromisso, os professores de Saquarema poderão participar, por mais um ano, das atividades do programa. Desde 2016 cerca de 662 professores da rede municipal de educação ingressaram no Programa. Este ano, 96 professores estão sendo atendidos.



Professora do município é uma das finalistas de concurso nacional

No início do mês de agosto, a professora Karina Siqueira de Moraes, docente do 4° ano da Escola Municipal Anízia Rosa de O. Coutinho, no bairro do Retiro, venceu o Concurso Cultural realizado pelo programa Caminhos para a Cidadania. Sempre empenhada, ela competiu com professores do estado de São Paulo, obtendo êxito no “Projeto Escola Sustentável”. O objetivo do trabalho é desenvolver a sustentabilidade através de práticas educativas no ambiente escolar, promovendo a integração e interação dos alunos e o cuidado com o Meio Ambiente.