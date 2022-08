Festa da padroeira de Saquarema terá extensa programação religiosa e cultural - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Festa da padroeira de Saquarema terá extensa programação religiosa e culturalDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/08/2022 17:51

Uma das mais tradicionais festas religiosas do país já vai começar em Saquarema: o Círio de Nazareth. Em sua 392ª edição, a festa, que é a mais antiga do país, será realizada de 30 de agosto a 8 de setembro, com o apoio da Prefeitura. Uma extensa programação festiva, que se juntará à programação religiosa promovida pela Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. Durante as comemorações, shows serão realizados nas praças do Coração e do Artesanato, no Centro de Saquarema.



As atrações



A primeira atração a subir ao palco será o cantor Glauco Zulo, no dia 06 setembro. O show será na Praça do Artesanato. No dia 07, feriado da independência do Brasil, Tony Alysson trará os sucessos da música católica em um grande show na Praça do Coração, próximo à igreja matriz. No dia 08, data em homenagem à Padroeira, toda a programação será religiosa e contará com missas e procissões. Já no dia 09, a dupla Gabriel & Luciano subirá ao palco na Praça do Artesanato. Encerrando a programação, no dia 10 de setembro, o cantor Murilo Motta se apresentará no mesmo local.



Devoção à padroeira



Em 8 de setembro de 1630, após uma grande tempestade, pescadores encontraram uma imagem da Virgem Maria, Nossa Senhora de Nazareth, no alto da colina onde hoje se encontra a atual Igreja Matriz.

A imagem foi levada para a casa de um pescador onde teve início ao culto à Virgem de Nazareth, com orações como a reza do terço e ladainhas. De acordo com relatos, muitas graças e prodígios começaram a acontecer, porém o de maior destaque é que a imagem sempre amanhecia no local onde foi encontrada. Ela era levada para a casa do pescador e, no dia seguinte, retornava ao local da aparição.



Vendo isso como um sinal Divino, o padre responsável pela região de Saquarema decidiu, junto com os pescadores, construir uma capela em honra à Nossa Senhora de Nazareth e para lá conduziram a imagem da Virgem Maria.



Devido à fama de milagrosa adquirida pela santa, a capela ficou pequena para receber tantos fiéis e peregrinos. Então, em 1660 começaram os esforços para construção de uma Igreja maior a fim de abrigar a imagem da Virgem de Nazareth, sendo concluída e inaugurada a atual Igreja Matriz no ano de 1837.



Programação:



30 de agosto - Início da novena e abertura oficial da festa

18h: Procissão saindo da Capela de São João Batista em direção à Igreja Matriz.

18h30: Novena, na Matriz.

19h30: Santa Missa, na Matriz.

21h30: Apresentações: Coral Vozes da Esperança e Concerto da Sociedade Musical Santo Antônio de Bacaxá.

00h: Abertura oficial das festividades com queima de fogos e Sociedade Musical Santo Antônio de Bacaxá.



Dias 30, 31 de agosto e 01, 02, 05, 06 e 07 de setembro

18h30: Novena, na Matriz.

19h30: Santa Missa, na Matriz.



03 de setembro

8h: Ciclo Romaria - saindo da Igreja Matriz.

19h: Novena, na Matriz.

20h: Santa Missa, na Matriz.

21h: Círio dos Jovens - Praça Oscar de Macedo Soares.



04 de setembro

7:30h: Círio das Rodas - saindo da Igreja Matriz.

17h: Novena, na Matriz.

18h: Santa Missa, na Matriz.



06 de setembro

21h: Show com Glauco Zulo, na Praça Oscar de Macedo Soares.



07 de setembro

10h: Missa Solene pela Pátria, na Matriz. Após a Missa, haverá a Descida do nicho da Imagem da Milagrosa Padroeira, Nossa Senhora de Nazareth, para visitação e veneração dos fiéis, até as 17h.

13h: Missa na Capela de São Judas Tadeu, bairro Jardim.

14h: Círio das Águas - Procissão Marítima com a Imagem Peregrina, saindo do bairro Jardim - Capela de São Judas Tadeu.

15:30h: Passeata da Sociedade Musical Santo Antônio de Bacaxá, na Praça dos Pescadores.

17h: Espetáculo: Aparição de Nossa Senhora de Nazareth, no Estúdio de dança Sergio Coelho, na Praça Oscar de Macedo Soares.

18h: Apresentação realizada pela Sociedade Musical de Santo Antônio de Bacaxá, na Praça Oscar de Macedo Soares.

18:30h: Novena, na Matriz.

19:30h: Santa Missa, na Matriz

20:30h: Eleição da Mesa Administrativa da Venerável Irmandade de Nossa Senhora de Nazareth.

21h: Show Católico com o cantor Tony Alysson, na Praça da Igreja Matriz (Praça do Coração)



08 de setembro - Natividade de Nossa Senhora - Dia do 392º Círio Nazareth de Saquarema

5h: Alvorada - saindo de frente da Prefeitura e percorrendo as principais ruas da cidade.

6h, 7h, 8h, 9h: Missas

10h: Missa Campal, na Praça da Igreja Matriz

12h: Missa Solene na Matriz - Participação do Coral Santa Cecília. Após a Santa Missa, descida do nicho da Imagem da Milagrosa Padroeira e Solene Coroação.

13:30h: Exposição da imagem da Milagrosa Padroeira com a recitação do Santo Rosário até às 17h30.

14h: Leilão de prendas e animais na Praça Oscar de Macedo Soares (Praça do Artesanato).

18h: Missa campal dos romeiros, na Praça da Igreja Matriz.

20h: Procissão - pelas principais ruas da cidade.

22h: Espetáculo de luzes, sons, cores e fogos de artifício encerrando as festividades.



09 de setembro

21h: Show com Gabriel e Luciano, na Praça do Artesanato.



10 de setembro

21h: Show com Murilo Motta, na Praça do Artesanato.