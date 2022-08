Festival gastronômico "O Gosto de Agosto - Sabores de Todas as Culturas" segue até domingo (28) em Saquarema - Junior Imbiriba

Publicado 25/08/2022 15:45

Prossegue em Saquarema, até este domingo (28), a 15ª Edição do festival gastronômico “O Gosto de Agosto - Sabores de Todas as Culturas”. Nesta agradável atmosfera de meados de inverno, o festival reúne mais seis estabelecimentos em relação à edição do ano passado, totalizando 26 dos melhores restaurantes da cidade. Nos cardápios, poderão ser conhecidas as raízes da cultura gastronômica e a rica culinária da região, com seus chefes, brasileiros de vários estados e estrangeiros de várias nacionalidades, que escolheram Saquarema para morar e trabalhar.

O evento está sendo realizado, principalmente, durante os finais de semana e os restaurantes participantes, localizados em vários bairros, são de várias especialidades, como culinária italiana, portuguesa, nordestina e contemporânea, entre outras, além da tipicamente local. Nos menus temáticos, com preços populares, entradas a partir de R$15, prato principal a partir de R$25 e sobremesas a partir de R$10, tudo elaborado especialmente para o festival e, como não poderia deixar de ser, com ênfase para o uso de frutos do mar nas receitas.

Restaurantes participantes

Estão participando da 15ª edição do festival os seguintes restaurantes que estarão identificados com um banner alusivo ao evento: Le Bistrô Casa Portuguesa, SaquaSuco, Perfetto, Casa Rosário, El Jeff, Casa da Praia, Esquina da Praia, Casa do Surf, O Veleiro, Botelhos Burguer, Pérola da Lagoa, Batata Recheada do França, Caiçara Toca do Urubu, Quiosque João e Maria, Armazém 1620, El Patron, Dom Leal, Nova Alegrense, Nossa Praia, Darwin, Meu Iaiá Meu Ioiô, Casa Ondas, Little Jack, Rico Pizzas, Areia Risoteria e Quiosque Sereia da Barra.