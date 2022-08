Prefeitura de Saquarema e HemoRio promovem campanha de doação de sangue - Reprodução

Publicado 25/08/2022 10:32

A Prefeitura de Saquarema, em parceria com o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (HemoRio), realizará uma campanha de doação de sangue no município, na próxima quinta-feira (1º). As equipes de coleta farão atendimento, das 10h às 15h, no Centro de Convivência, em Itaúna. Com o tema “Divida o amor que corre em suas veias #SejaSangueBom”, a campanha tem por objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação pública de sangue, gesto que muitas vezes resulta em uma nova oportunidade de vida para muitas pessoas. Esta será a primeira coleta pública de sangue já realizada em Saquarema.

“Normalmente, o município recebe campanhas particulares, realizadas por clínicas ou laboratórios. O sangue coletado fica nestes locais que, depois, enviam para unidades particulares. A campanha da Prefeitura e do HemoRio é pública e todo o sangue será destinado às unidades de saúde do município e da região”, afirmou a hematologista da secretaria municipal de Saúde, Magda Salles.

A doação

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Os doadores devem portar, também, um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas doze horas antes. O Centro de Convivência fica localizado na Avenida Vilamar, nº 677, em Itaúna.

“A doação de sangue é um ato de amor e humanidade. Cada pessoa doa em média, por vez, 450 ml de sangue, o que corresponde a uma bolsa. Menos de meio litro que pode salvar até quatro vidas! Por isso é muito importante o engajamento de toda a nossa população para o sucesso desta campanha”, completou a prefeita Manoela Peres.

Durante o evento, operacionalizado pela Secretaria Municipal de Saúde, 130 bolsas de sangue serão disponibilizadas para a coleta. De acordo com a Secretaria, outras etapas da campanha de doação, em parceria com o HemoRio, poderão vir a ser realizadas ainda nos próximos meses.