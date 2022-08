Teatro Mário Lago receberá o espetáculo "É o que é ou é o que não aparenta?" neste sábado (27) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/08/2022 17:35

“É o que é ou é o que não aparenta?” é o espetáculo que será apresentado no Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, neste sábado (27). Contemplado no Edital 03 (artes cênicas), o evento leva a reflexões sobre identidade e estereótipos, questionando de forma bem humorada a forma como nos posicionamos em nossas relações sociais, no dia a dia. A direção é de Douglas Ronin e no elenco estão Raulf Jatobá e Paulo Salvador.