Saquarema recebeu o Aloha Spirit no último fim de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema recebeu o Aloha Spirit no último fim de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/08/2022 14:43 | Atualizado 22/08/2022 15:37

Neste fim de semana, Saquarema recebeu na Praia de Itaúna e na Arena Lagoa, o Aloha Spirit, considerado o maior evento de esportes aquáticos do mundo. O evento contou com competições de Canoa Polinésia ou Havaiana, Stand Up Paddle, Natação em águas abertas, Surfski, Padleboard, Waterman, Apneia, além de Longboard e do SUP Wave, modalidades que estrearam nesta edição e que foram válidas para a 3ª etapa do Circuito Brasileiro da CBSurf.

fotogaleria

Com arenas montadas na Praia de Itaúna e na Lagoa de Saquarema, no bairro Areal, o Aloha Spirit teve sua estrutura elogiada por competidores e torcedores. Por conta do mau tempo, o festival de cinema, programado para acontecer no primeiro dia de competições, precisou ser cancelado, mas a chuva não desanimou os atletas que se reuniram no segundo dia de evento na Arena Lagoa, para provas nas classes Amador, Pró, Kids, Masters e PCD, de Canoa Polinésia, Surfski, Maratona Aquática, SUP e Padleboard.“Tivemos o prazer de sediar mais uma grande competição aquática em Saquarema. Ter o maior evento de esportes aquáticos do mundo em nosso município é de extrema importância. Com isso, Saquarema vem se consolidando não só como a Capital Nacional dos Esportes, mas também como a capital dos esportes aquáticos”, comemorou Rafael Castro, Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.“O Aloha Spirit é sempre um evento muito especial e em Saquarema foi mais ainda. Dizem que a praia em Saquarema é o Maracanã do Surfe, e hoje a lagoa virou o Maracanã do Remo. A galera bem perto, vibrando, isso é muito especial para o atleta”, completou a competidora Lena Guimarães.Na Arena Lagoa, o público experimentou uma mistura de curiosidade e fascínio com os competidores da Apneia Estática, modalidade na qual o competidor deve se manter submerso, parado, e ficar o maior tempo possível sem respirar. Atualmente, é a pernambucana Karol Meyer a atleta a conquistar o maior número de recordes mundiais para o Brasil, ao permanecer incríveis 18 minutos e 32 segundos em apneia estática.Entre as diversas modalidades que fizeram parte do festival, o destaque foi para as provas de Longa Distância (12 Km) que definiram os representantes brasileiros para o ISA World SUP and Padleboard Championship 2022. No SUP, se classificaram Luiz Carlos Guida, David Leão, Lena Guimarães e Roseli Novloski.Na Praia de Itaúna, as vagas para o Mundial da ISA ficaram com Gabriela Sztamfater e Luiz Diniz. Vice-campeões em Saquarema, ambos conseguiram alcançar pontuação do ranking nacional da CBSurf. Os campeões nas provas de SUP Wave foram Aline Adisaka e Wellington Reis. No Longboard, os torcedores foram ao delírio com as vitórias de Carlos Bahia e Chloé Calmon.O Aloha Spirit foi produzido pela Ecooutdoor Sports Business com o patrocínio da Prefeitura de Saquarema.