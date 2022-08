Inscrições devem ser feitas no Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Inscrições devem ser feitas no Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal FrançaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/08/2022 18:44

A Prefeitura de Saquarema, por meio do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, está disponibilizando um novo curso gratuito para os moradores da cidade: Auxiliar de Padaria e Confeitaria. Serão ofertadas 32 vagas, sendo 16 para o turno da tarde e 16 para o turno da noite. O curso terá aulas de segunda a sexta-feira, com duração de 45 dias úteis.



Para se inscrever, os interessados deverão atender aos seguintes pré-requisitos:



- ter, no mínimo, 16 anos;

- ter concluído o sexto ano do ensino fundamental;

- ser morador de Saquarema;

-apresentar comprovante de inscrição no CadÚnico.

As inscrições serão abertas nesta quinta-feira (25), das 14h às 20h, no Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, localizado na Rua Tiá Mello, 25, no bairro São Geraldo. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar o original e a cópia dos documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de escolaridade e de residência). As aulas terão início no dia 30 de agosto.