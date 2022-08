Primeira etapa do circuito Tríplice Coroa Saquarema de Surf foi realizada no final de maio, na praia da Vila, com a participação de 147 atletas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/08/2022 21:53

Será realizada na praia de Itaúna, dias 27 e 28 de agosto, a 2ª etapa do circuito Tríplice Coroa Saquarema de Surf, apresentado pela Prefeitura Municipal de Saquarema, com patrocínio da Admin Construtora e dos Supermercados Gomes. A primeira etapa foi realizada no final de maio, na praia da Vila, com a participação de 147 atletas.

Premiações e disputas

As Premiações mais uma vez estão significativas, com troféus, pranchas e kits. As inscrições já estão abertas com o valor de R$100,00 e serão feitas por transferência:

CNPJ : 30.596.936/0001-98, Ag: 2122 , conta poupança: 1002735-7, Banco Bradesco. Associação de Surf de Saquarema, mandando o comprovante, nome e categoria para o WhatsApp Rico: 22 988180482. As vagas são limitadas.

As disputas estão distribuídas, sábado e domingo, em 13 categorias: Sub-12 (masc. e fem.), Sub-14 (masc. e fem.), Sub-16 (masc. e fem.), Sub-18 (masc. e fem.), Longboard (masc. e fem.), Open, Master (+35), Kahuna (+45) e Estreantes (empurra que eu vou) - categoria que será premiada apenas com medalhas e para a qual não haverá o pagamento da inscrição. As categorias femininas serão disputadas somente no domingo.

O Circuito Tríplice Coroa é uma realização da @assaquarema com a supervisão da Federação de Surfe do Estado do Rio de Janeiro - Feserj e tem como co-patrocinadores Vila Beach Surfing, Real Saquarema, Pena, Crivella Surfboards, Alvo, Made in Saqua e Sina Surf. O evento conta com o apoio de Surf Shop Café, JSilva Surfboards, Piranha Surfboards, Jah 3D, Caçador Laminações, Castelhana Praia Hotel, Plus Brindes, Abílio Shaper e Silver Bay.