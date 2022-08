Alunos do Conexão Universitária receberão Bolsa Permanência no valor de até R$ 1.600 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/08/2022 20:21

Será de 1º a 15 de setembro o prazo para os alunos contemplados pelo Programa Conexão Universitária, cujos estudos são custeados integralmente pela Prefeitura de Saquarema, solicitarem a Bolsa Permanência, benefício igualmente criado pelo poder municipal, com o objetivo de ajudar a viabilizar a continuidade dos estudos por parte dos participantes do programa social.



Conforme estabelecido na criação da Bolsa Permanência, alunos matriculados em cursos de tempo integral, realizados em instituições de ensino superior credenciadas pelo Conexão Universitária e situadas a mais de 120 km de Saquarema, fazem jus a Bolsa Permanência Integral, que é de R$ 1.600. Alunos matriculados em instituições localizadas até 120 km de Saquarema fazem jus a Bolsa Permanência Parcial, cujo valor é de R$ 800. Já aqueles que estejam matriculados em curso de tempo não integral farão jus a Bolsa Social de R$ 300, desde que o aluno ou o familiar, declarado por ocasião da inscrição, seja cadastrado no CadÚnico, do Governo Federal. As bolsas Integral e Parcial serão pagas mediante depósito mensal em conta corrente ou poupança – exceto conta fácil ou conta salário -; e a Bolsa Permanência Social, via crédito mensal em cartão eletrônico, magnético com chip.



“A Bolsa Permanência é mais uma forma de incentivar o aluno do Conexão Universitária a prosseguir com os estudos. É uma ajuda financeira dada por conta do tempo em que ele estará se aperfeiçoando, estudando e não terá como ganhar dinheiro, o que é um dos principais motivos para a evasão. Este benefício é mais um investimento no ser humano, no profissional que o município ajuda a formar e que, no futuro, vai colaborar, através dos seus conhecimentos e serviços, para melhorar a qualidade de vida da população de Saquarema”, explicou a prefeita, Manoela Peres.