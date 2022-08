Prefeitura de Saquarema realiza nova edição do Soletra Saquá - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 29/08/2022 19:51

A Prefeitura de Saquarema promoverá mais uma edição do Soletra Saquá, competição de soletração voltada para alunos da rede municipal de educação que será realizada na sexta-feira (2). A Soletração é uma disputa na qual os participantes soletram uma ampla seleção de palavras, memorizando a grafia usada nos dicionários e recitando-as de acordo.



O Soletra Saquá será realizado a partir das 8 horas, no auditório do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, na rua Domingos Aguiar Cardoso, nº 25, no bairro Porto da Roça. As competições serão disputadas por categorias, de acordo com a idade e a série escolar dos participantes.



Neste quarto ano de concurso, com a retomada após as fases mais críticas da pandemia de coronavírus, a Secretaria Municipal de Educação premiará os alunos vencedores com troféus e outros presentes surpresa. As escolas campeãs também receberão troféus, como forma de homenagem e incentivo à participação em futuras edições.

Melhores linguagens oral e escrita

Para o secretário municipal de Educação, Antonio Peres Alves, espera-se que o nível da competição seja alto. “Depois de dois anos sem o concurso, esperamos um alto nível dos competidores, que darão o seu melhor durante o evento”.

Conforme explica a prefeita Manoela Peres, o Soletra Saquá é importante para incentivar o engajamento dos alunos para o estudo da Língua Portuguesa. “O Soletra já é uma competição esperada por toda a rede municipal de educação. Ele serve para fazer com que os nossos alunos explorem ainda mais a língua portuguesa. É importante que eles tenham curiosidade pelo nosso idioma e que se aperfeiçoem, refletindo em melhores linguagens oral e escrita”.

O Soletra Saquá é uma realização da Secretaria Municipal de Educação que reúne diversão, aprendizado e conhecimento para os presentes. As disputas são abertas ao público e o evento possui classificação etária livre. A animação para o Soletra Saquá é grande entre os alunos da rede municipal de educação; e a Prefeitura está convidando os moradores pelas redes sociais e incentivando a participação de torcidas.