Saquarema oferece novo benefício para alunos de ensino superior residentes do município - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema oferece novo benefício para alunos de ensino superior residentes do municípioDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 02/09/2022 14:36

A Prefeitura de Saquarema, através do Decreto nº 2.385, de 31 de agosto de 2022, regulamentou o benefício denominado Auxílio Universitário, destinado aos alunos do município que estejam cursando o ensino superior. Concebido nos mesmos moldes daquele concedido como Bolsa Permanência aos alunos do Conexão Universitária, o auxílio é mais uma ação da Secretaria Municipal de Educação e foi criado para dar suporte financeiro aos estudantes, para que estes viabilizem a conclusão de seus cursos.



Têm direito ao benefício aqueles que se enquadrem nas exigências do Decreto, residam no município de Saquarema por no mínimo 5 anos, em período imediatamente anterior ao requerimento, e que possuam renda per capita que não exceda a dois salários mínimos por membro da família. Os alunos devem estar matriculados em instituições de ensino superior, em curso presencial, e não podem ser beneficiários da Bolsa Permanência. Não é permitida a concessão do auxílio para estudantes de modalidade Ensino à Distância - EAD. E entre as obrigações dos beneficiários, está manter a frequência mínima de 75% nas aulas ministradas.



Os valores



Dessa forma, estudantes matriculados em cursos de tempo integral, em instituições de ensino superior situadas a mais de 120 km de Saquarema, desde que o curso não seja ofertado no município, fazem jus ao Auxílio Universitário Integral, que é de R$ 1.600. Alunos matriculados em cursos de tempo integral, em instituições localizadas até 120 km de Saquarema, fazem jus ao Auxílio Universitário Parcial, cujo valor é de R$ 800. Já aqueles que estejam matriculados em curso de tempo não integral farão jus ao Auxílio Universitário Social de R$ 300, desde que o aluno ou o familiar, declarado por ocasião da inscrição, seja cadastrado no CadÚnico, do Governo Federal.