Saquarema realiza campanha de doação de sangue em parceria com Hemorio - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 02/09/2022 16:07

A campanha de doação de sangue realizada pela Prefeitura de Saquarema, em parceria com o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (HemoRio), nesta quinta-feira (1º), foi um sucesso. O evento, operacionalizado pela Secretaria Municipal de Saúde, foi realizado das 10h às 15h, no Centro de Convivência, em Itaúna, e atraiu moradores de vários bairros. Das 130 bolsas disponibilizadas para a coleta, 123 foram preenchidas pelos doadores e serão destinadas às unidades de saúde do município e da região.

Atualmente, são coletadas, no Brasil, cerca de 3,6 milhões de bolsas de sangue por ano, o que equivale a doações feitas por apenas 1,8% da população. “É necessário que se crie na sociedade o hábito de doar sangue e que esse ato seja facilitado. Cada pessoa doa em média, por vez, 450 ml de sangue, o que corresponde a uma bolsa. Menos de meio litro que pode salvar até quatro vidas, por isso é muito importante o engajamento de todos a esse ato de amor e humanidade”, afirmou a prefeita Manoela Peres.Ainda de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, em breve haverá uma nova campanha de doação de sangue em parceria com o HemoRio e, se tudo der certo, a tendência é que Saquarema venha, num futuro próximo, a ser dotada de um hemonúcleo. Nada mais oportuno para o município, uma vez que a Prefeitura está prestes a inaugurar um dos maiores hospitais do interior do Estado. “Já estamos solicitando uma nova data ao HemoRio, para que Saquarema seja inserida no cronograma fixo de coleta do hemocentro estadual”, completou Manoela.Além das 123 bolsas de sangue coletadas, o HemoRio realizou o cadastramento de 155 pessoas, moradores da cidade que têm o potencial para se tornarem doadores regulares. De acordo com as autoridades de saúde, a frequência máxima é de quatro doações de sangue anuais para o homem e de três doações de sangue anuais para a mulher. O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres.