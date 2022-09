Gambá com queimaduras é resgatada pela Guarda Ambiental de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/09/2022 13:07

Agentes da Guarda Ambiental foram acionados, no último domingo (11), por moradora para realizar o resgate de uma fêmea de gambá, no bairro Barra Nova, em Saquarema. O animal foi encontrado no quintal da residência e estava com graves queimaduras pelo corpo.

Por conta de seu estado, a gambá foi encaminhada para os cuidados da equipe de veterinários do instituto BW, ONG parceira voltada para a preservação e reabilitação de animais selvagens na Região dos Lagos. Segundo os profissionais do BW, a gambá está com todos os membros queimados, assim como a cauda e o focinho. Além das queimaduras, ela tem dificuldade para respirar, provavelmente devido à inalação de fumaça. As queimaduras estão presentes na parte de baixo do corpo, indicando que a gambá andou sobre uma área de incêndio. A previsão é que ela fique em tratamento até que possa ser reintroduzida na natureza.

O gambá é um mamífero marsupial – possuidor de bolsa materna (marsúpio) onde os filhotes completam seu desenvolvimento. A espécie pode ter ninhadas de até doze filhotes e possui grande importância ecológica porque, ao se alimentar de insetos e roedores, acaba controlando o tamanho populacional dessas outras espécies, evitando o surgimento de grandes pragas urbanas.

As queimadas

As queimadas urbanas também são consideradas crime ambiental, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais, nº 9.605, de 1998. Assim, não deve ser colocado fogo em lixos e em áreas de matas, principalmente em períodos de seca, quando o ambiente fica muito mais vulnerável à ocorrência de incêndios de grandes proporções. Para denunciar crimes ambientais, a população de Saquarema pode entrar em contato com a Linha Verde através do número 0300 253-1177 (interior) ou do aplicativo do disque denúncia.

A Guarda Ambiental de Saquarema alerta à população sobre a importância de não manipular animais silvestres, pois o contato sem a constatação do seu bom estado sanitário pode ser prejudicial à saúde. A Guarda solicita a quem se deparar com animais silvestres precisando de resgate, seja por estarem fora de seu habitat ou por se encontrarem machucados, que entre em contato pelo telefone (22) 99279-0540 ou pelo e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br.