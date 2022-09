Prefeitura de Saquarema disponibiliza atendimento gratuito para o bem-estar mental da população - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/09/2022 16:41

Durante o mês de setembro, a Coordenação de Saúde Mental de Saquarema, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, realizará ações de conscientização da população sobre a campanha Setembro Amarelo - mês da prevenção ao suicídio. A campanha é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida (CVV), do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Associação Brasileira de Psiquiatria. A campanha foi criada no Brasil em 2015 e a prevenção ao suicídio tem no dia 10 sua data internacional.

A campanha

Nesta terça-feira (13), equipes multidisciplinares de especialistas visitarão diversas escolas da rede municipal para organizar rodas de conversa com os alunos. A ideia é alertar os jovens para a importância e o cuidado com a saúde mental. No dia 20, das 9h às 11h e das 14h às 16 horas, técnicos dos centros de atenção psicossocial CAPS II e CAPS AD estarão na Praça de Santo Antônio, em Bacaxá, abordando a população e fornecendo orientações referentes ao tema. Na ocasião, também serão apresentados os tipos de atendimento que o município disponibiliza para o bem-estar mental dos moradores.

"É muito importante que todos fiquem atentos a qualquer sinal de mudanças ou alterações mentais e/ou psicológicas. Temos que mudar esse pensamento de que só devemos procurar ajuda médica em casos de problemas físicos. Nossa mente também precisa receber cuidados e atenção", afirmou o secretário municipal de Saúde, Dr. João Alberto Oliveira.

A campanha também tem como objetivo incentivar a procura por ajuda. Como mente e corpo estão associados, os riscos do desenvolvimento de diferentes doenças que surgem por influência de algum viés emocional são reduzidos com o tratamento. E como o tema ainda é envolto em tabus, os organizadores da campanha acreditam que falar sobre o assunto é uma forma de compreender melhor quem passa por situações que levem a ideias suicidas, para que essas pessoas possam ser ajudadas assim que identificadas.

Ajuda gratuita

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II), telefone (22) 99770-4215, é uma unidade preparada para oferecer cuidados diários a pacientes com transtornos mentais, sobretudo aqueles de ordem severa e persistente. Fica localizado na Rua Adolfo Bravo, nº 28, em Bacaxá. Já o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS-AD, telefone (22) 99895-9253, fica localizado na mesma Rua Adolfo Bravo, nº 77. A unidade é voltada ao atendimento de pessoas que fazem uso de maneira abusiva de álcool e outras drogas. O horário de funcionamento das duas unidades é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para casos que requeiram a remoção do paciente, deve ser acionado o Resgate Saúde pelo número (22) 99236-1746.