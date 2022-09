Sebrae realizará palestra gratuita em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/09/2022 18:40

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria com o grupo “Mulheres Empreendedoras Empoderadas”, vai promover nesta terça-feira (13), às 18h30, em Saquarema, a palestra “Como Atrair e Conquistar Clientes”, que irá acontecer no Teatro Municipal Mário Lago .

Voltada para os empreendedores da cidade, especialmente os trabalhadores da cultura, a iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Cultura e tem como objetivo capacitar aqueles que precisam melhorar a gestão do seu negócio e, principalmente, entender melhor quais são os mecanismos e fatores importantes para a captação e manutenção de clientes e o consequente aumento do faturamento.