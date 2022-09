Saquarema terá segunda edição de feira de agricultura familiar - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema terá segunda edição de feira de agricultura familiar Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/09/2022 19:40

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Turismo, realizará, neste sábado (10), a 2ª edição da Feira do Produtor Rural. O evento acontecerá nas instalações do Parque de Exposições Marcos Santiago, em Sampaio Corrêa, das 8h às 14h.



fotogaleria

Na primeira edição do evento, realizada no dia 30 de julho, centenas de moradores e turistas passaram pelo local, que contou com uma grande estrutura para receber a população. E a ideia é que isso se repita.



Atrações variadas



A Feira do Produtor Rural abrigará palestras sobre educação ambiental, tema de grande importância para o município, e contará com a comercialização de produtos da agricultura familiar, doação de mudas de árvores nativas, adoção de animais, além de uma oficina de hortas. Já para as crianças, a diversão ficará por conta da mini tirolesa, montada no local especialmente para o público infantil. Para quem gosta de música, o show será com o cantor de forró Marcinho Furacão.



“Contamos com a participação da população para que a feira atraia, cada vez mais, novos expositores e visitantes, porque os agricultores são peças fundamentais no desenvolvimento e fortalecimento da economia da nossa cidade. Poder realizar esta feira, aberta aos moradores, é aproximar a realidade do campo de quem mora nos bairros mais centrais”, explicou o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, Wellington Magalhães.



A entrada para a 2ª Feira do Produtor Rural é gratuita e o Parque de Exposições Marcos Santiago está localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto, ao lado da Escola Clotilde de Oliveira Rodrigues.