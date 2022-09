Mico-leão-dourado é resgatado em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/09/2022 16:44

A Guarda Ambiental de Saquarema foi acionada na última terça-feira (30) para o resgate de um mico-leão-dourado. Moradores do bairro Itaúna entraram em contato com os agentes, pois encontraram o bichinho ferido em seu quintal. O animal foi resgatado e encaminhado para o instituto BW, ONG que atua nas áreas de conservação e reabilitação de animais selvagens na Região dos Lagos, onde foi realizado exame de imagem que constatou uma lesão na coluna, provocada por arma de ar-comprimido (chumbinho).

O animal foi transferido para Conservação e Medicina da Fauna Selvagem da faculdade de veterinária da UFF, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O mico-leão-dourado, que é uma fêmea, está sob os cuidados da gerência de fauna do INEA, onde passará por exames neurológicos realizados por especialistas em primatas.



O mico-leão-dourado



Nativo da Mata Atlântica, o mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia) é listado como “Em Perigo” tanto pela União Internacional para Conservação da Natureza - IUCN quanto pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade - ICMBio. A espécie é um dispersor de sementes e, ao desempenhar esse papel, auxilia na regeneração da floresta, cujo desmatamento é o principal problema associado à sua extinção



De acordo com a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, no seu artigo 32, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é crime, com pena de detenção, de três meses a um ano, e multa.



A Guarda Ambiental de Saquarema alerta a quem encontrar um animal silvestre precisando de resgate, seja por estar fora de seu habitat ou por se encontrar machucado, para que entre em contato pelo telefone 22 99279-0540 ou pelo e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br.