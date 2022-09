População de Saquarema participa de visita ao novo hospital municipal - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

População de Saquarema participa de visita ao novo hospital municipalDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/09/2022 17:40

O sonho começou a se tornar realidade! Esperado por muitos saquaremenses, o tão sonhado Hospital Municipal já está pronto e foi aberto à visitação, na Cidade da Saúde. A solenidade de início das visitações foi realizada na última sexta-feira (2), e contou com a presença maciça de população, que foi conhecer a nova unidade de saúde de Saquarema.



Criada pela Prefeitura de Saquarema, a Cidade da Saúde é o maior complexo médico-hospitalar do interior do Estado do Rio de Janeiro. A principal estrutura do local é o novo Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, totalmente referenciado, com assistência clínica e cirúrgica para pacientes adultos e pediátricos. Possui 5 consultórios e triagem cirúrgica eletiva, além de espaço totalmente dedicado aos pacientes oncológicos.No novo hospital, a população terá atendimentos médicos das seguintes especialidades: Traumato-Ortopedia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Ginecológica, Quimioterapia, Clínica Médica, Pediatria Clínica, além de Atendimento Odontológico Cirúrgico, inclusive para pacientes PNE.O hospital possui um total de 86 leitos, distribuídos da seguinte forma: 40 de Enfermaria Adulto; 2 de Isolamento Adulto; 6 de Enfermaria Pediátrica; 1 de Isolamento Pediátrico; 10 de UTI Adulto e outros 10 de UTI Pediátrica; 6 de Enfermaria de Cirurgia Pediátrica; 3 da Sala de Trauma e 8 de Unidade Intermediária. Já o Centro Cirúrgico possui 4 salas e 3 leitos de Recuperação Anestésica e está estruturado para realizar diversos tipos de cirurgias."Não existe outro hospital municipal no interior do Estado com esta capacidade e, principalmente, com esta complexidade de atendimentos. É um hospital de médio porte, com atendimento em procedimentos de média e alta complexidade", informou o secretário municipal de Saúde, dr. João Alberto Oliveira."Hoje, estamos dando mais um passo no processo de revolução da saúde pública saquaremense. Estamos abrindo o hospital para que a população possa conhecer esta importante estrutura que, em breve, estará em pleno funcionamento para atender aos nossos moradores", comemorou a prefeita Manoela Peres.A Secretaria Municipal de Saúde está definindo os últimos detalhes de como será a gestão do novo Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth. Após a conclusão dos trâmites burocráticos, a unidade estará pronta para iniciar os atendimentos à população.Além do Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, a Cidade da Saúde possui outras obras que estão em andamento. Junto ao Hospital, está o Centro de Imagens, que reunirá em um único local todos os equipamentos para a realização de exames de imagens, dos mais simples aos mais complexos.Outra obra que está bastante adiantada é o Centro Municipal de Reabilitação. Com capacidade de atendimento mensal para 200 pacientes com deficiência física, 200 pacientes com deficiência intelectual e 150 pacientes com deficiência visual, a unidade será do tipo III, representando um aumento de cerca de 40% de atendimentos em relação aos números atuais.Ao lado do Centro de Reabilitação, também estão sendo construídas as clínicas do Idoso, da Criança e da Mulher, além do Centro de Especialidades Odontológicas e uma Creche.