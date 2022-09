Prefeitura de Saquarema abre Posto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/09/2022 17:18

A Prefeitura de Saquarema abre, nesta segunda-feir (5), um Posto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal. O posto, que é fruto de iniciativa do poder executivo municipal para ofertar mais serviços com maior comodidade aos moradores, é de responsabilidade da Prefeitura que disponibiliza os equipamentos, funcionários e espaço físico. Já a Receita libera o sistema para a tramitação dos processos.

Nas próximas semanas, o PAV ampliará ainda mais o atendimento oferecido. Inicialmente, os funcionários estão habilitados pelo sistema do Fisco a operar o módulo “Cadastros”, prestando os seguintes serviços:



CPF - Comprovante de Inscrição, Alteração e Regularização

Consulta Pendência Fiscal PF, PF e Imóvel Rural

Consulta Pendência Malha Fiscal Pessoa Física

Consulta Restituição e Situação DIRPF

Cópia Declaração e Recibos para a PF - DIRPF, DIRF Beneficiário e DIRT

Cópia Declaração e Recibos - GFIP, Perdcomp, Dacon, Dmed

Emissão de Documento de Arrecadação - DARF e GPS

Gerar Código de Acesso - GOV.BR



“Nesta primeira etapa, realizaremos em conjunto com a Receita serviços que representam cerca de 80% da demanda da nossa população. Trazer a Receita Federal para Saquarema representa agilidade, conforto e comodidade para nossos moradores, que não precisarão mais se deslocar para Cabo Frio ou Niterói, por exemplo", informou a prefeita Manoela Peres.



O Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal de Saquarema está localizado na Rua Barão de Saquarema, nº 243, Sala 09, Galeria Spazio (em frente à Polícia Civil), no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 16h00.