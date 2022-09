Curso preparatório para o Enem 2022 vai oferecer 60 vagas para os turnos da tarde e da noite - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Curso preparatório para o Enem 2022 vai oferecer 60 vagas para os turnos da tarde e da noiteDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/09/2022 12:05

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abrirá inscrições para dois novos cursos gratuitos voltados aos moradores da cidade: o curso preparatório para o concurso do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022.



Bombeiros

Com aulas na modalidade presencial, o curso para o concurso do Corpo de Bombeiros objetiva capacitar jovens e adultos para esse importante segmento do mercado de trabalho e ofertará 50 vagas. As inscrições acontecerão nesta segunda-feira (12), das 13h30 às 19h30, na Secretaria do Centro de Capacitação Vinícius Vidal França.



Para se inscrever é necessário ser brasileiro nato ou naturalizado. Para a vaga de 1º Tenente BM Temporário Voluntário é preciso ter idade de 18 anos ou mais no momento da contratação ou até 35 anos até o último dia previsto para término da inscrição. Já para a vaga de Soldado BM Temporário Voluntário, a idade é 18 anos ou mais no momento da contratação ou até 25 anos no último dia previsto para término da inscrição. Também é necessário ter concluído o Ensino Médio (Soldado) e a Graduação (Oficial), além de estar em dia com o serviço militar. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 22-93300-5250 ou pelo e-mail cursopreparatoriocpems2019@gmail.com.



Enem 2022



Estarão abertas nesta segunda (12) e terça-feira (13), as inscrições para o curso intensivo preparatório para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem 2022). São ofertadas 60 vagas para os turnos da tarde e da noite, divididas igualmente. O curso foi elaborado com objetivo de potencializar os estudos e é focado na resolução de exercícios sobre os temas mais abordados, na maior prova de acesso ao Ensino Superior do país.



Para se inscrever, é necessário ser morador de Saquarema e ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do ensino médio. Os interessados devem apresentar original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência e do comprovante de escolaridade As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no Centro de Capacitação Vinicius Vidal França, das 14h às 20h. As aulas, em sistema presencial, serão iniciadas na próxima quarta-feira (14) e mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 22 93300-5250.

Unidade da Secretaria Municipal de Educação, o Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França fica na Rua Tiá Mello, 25, no bairro São Geraldo, em Bacaxá.