Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, apresenta dois espetáculos de dança neste fim de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/09/2022 16:51

O Teatro Municipal Mário Lago, na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, apresenta neste final de semana dois espetáculos de dança para todos os públicos. “Voando Alto com Amigos” é o evento que será apresentado na sexta-feira (16), às 19h, pela Daumas Academia Escola de Dança e Grupo Daumas, com a participação do Estúdio de Dança Sérgio Coelho, Espaço Arte e Dança - Paulo Ferreira e Canto do Corpo e Arte Academia Márcia Amorim.

Constituído por espetáculos de dança com artistas convidados, o evento tem como objetivo angariar fundos para a viagem do grupo a Buenos Aires, Argentina, onde seus alunos representarão Saquarema no Concurso de Danças CIAD, no Teatro Del Globo, no dia 25 de setembro de 2022.

A apresentação tem 1h30min de duração, classificação etária livre e os ingressos serão vendidos a R$30 e R$15 (meia-entrada), na secretaria da DAED, na Avenida Vilamar, nº 276 - B, em Itaúna.

No sábado (17), às 19h, será a vez da mostra de dança ministerial “Arte em Adoração”, coordenada por Victória Nicoly Luz. O evento tem por objetivo fomentar a arte da dança, em suas várias modalidades, atingindo ao público no geral, além de grupos de igrejas cristãs que ministram essa modalidade, chamada dança ministerial ou dança profética.

Com seus acessórios e coreografias que desenvolvem as habilidades artísticas de cada um, trazendo uma proposta de incentivo e oportunidade de igual modo a todos os artistas ou grupos de dança, o espetáculo é uma forma de aprimorar, desenvolver e atender a cada área de atuação, por meio de concepções coreografias, cenário, figurino, com novas oportunidades de linguagens e movimentos.

Os ingressos serão vendidos a R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada) na bilheteria do teatro, ou podem ser reservados com antecedência pelo WhatsApp (21) 968468987. O espetáculo tem 1h30min de duração e a classificação etária é livre.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, nº 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.