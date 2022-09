Prefeitura de Saquarema vai iniciar o cadastramento das pessoas com deficiência residentes no município - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema vai iniciar o cadastramento das pessoas com deficiência residentes no municípioDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/09/2022 16:42

A Prefeitura de Saquarema vai iniciar o cadastramento das pessoas com deficiência residentes no município. A ação é uma parceria entre as secretarias municipais de Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e Comunicação Social, posta em prática por meio do projeto Sua Opinião Importa, que tem por objetivo montar um panorama real das pessoas com deficiência.

A pesquisa está disponível no site da Prefeitura para todas as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, seja física ou mental, e seus responsáveis (pai, mãe, cônjuge) também poderão participar. No formulário, diversas questões serão abordadas, como acesso à saúde, educação, transporte e políticas públicas nos níveis municipal, estadual e federal.

Políticas públicas inclusivas

“Com o cadastramento, a Prefeitura poderá direcionar ações e futuras melhorias para as pessoas com deficiência em toda a cidade. É muito importante que todos participem para termos um retrato real de como essas pessoas vivem e utilizam a cidade e os equipamentos públicos”, informou a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Daniele Vignoli.

“É importante frisar que teremos questões relacionadas à saúde, ao social, mobilidade, dentre outros itens. Estamos dando um passo fundamental para formar um banco de dados robusto, que nos dê direcionamentos para a criação de políticas públicas cada vez mais inclusivas, voltadas à população com deficiência”, completou a Prefeita Manoela Peres.

Cadastramento presencial

Além do cadastramento on-line, também haverá a modalidade presencial, realizada pelas unidades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e o Centro de Apoio à Inclusão Escolar - CAIE, voltada para as pessoas que tiverem dúvidas ou dificuldades de acesso à plataforma. Para isso, equipes estarão de segunda a sexta-feira, das 09 às 16 horas, atendendo nos seguintes endereços:

Cras Raia: Rua Maria Ferreira, 36 - Raia

Cras Rio d’Areia: Rua José Ferreira, s/n - Rio d’ Areia

Cras Sampaio Corrêa: Rua Primeiro de Maio, 115 - Basiléa

Cras Jaconé: Rua 22, esquina com 96 - Jaconé

Cras Bonsucesso: Estrada de Bonsucesso,121 - Bonsucesso

Creas: Avenida Saquarema, 4299 - Porto da Roça

Caie: Rua Ernestina Bravo, 155 - Bacaxá

Mais informações sobre o cadastramento de pessoas com deficiência em Saquarema também podem ser obtidas pelo WhatsApp (22) 99105-0374.