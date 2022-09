Saquarema prorroga inscrições para o Bolsa Permanência até sexta-feira (16) para os alunos do Conexão Universitária - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

A Prefeitura de Saquarema prorrogou, até a próxima sexta-feira (16), o prazo para os alunos contemplados pelo Programa Conexão Universitária solicitarem a Bolsa Permanência, benefício igualmente criado pelo poder municipal, com o objetivo de ajudar a viabilizar a continuidade dos estudos por parte dos participantes do programa social.

O benefício

Conforme estabelecido na criação da Bolsa Permanência, alunos matriculados em cursos de tempo integral, realizados em instituições de ensino superior credenciadas pelo Conexão Universitária e situadas a mais de 120 km de Saquarema, fazem jus a Bolsa Permanência Integral, que é de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Alunos matriculados em instituições localizadas até 120 km de Saquarema fazem jus a Bolsa Permanência Parcial, cujo valor é de R$ 800,00 (oitocentos reais). Já aqueles que estejam matriculados em curso de tempo não integral farão jus a bolsa social de R$ 300,00 (trezentos reais), desde que o aluno ou o familiar, declarado por ocasião da inscrição, seja cadastrado no CadÚnico, do Governo Federal.

“A Bolsa Permanência é mais uma forma de incentivar o aluno do Conexão Universitária a prosseguir com os estudos. É uma ajuda financeira dada por conta do tempo em que ele estará se aperfeiçoando, estudando e não terá como ganhar dinheiro, o que é um dos principais motivos para a evasão. Este benefício é mais um investimento no ser humano, no profissional que o município ajuda a formar e que, no futuro, vai colaborar, através dos seus conhecimentos e serviços, para melhorar a qualidade de vida da população de Saquarema”, explicou a prefeita Manoela Peres.

Como se inscrever

Para solicitar a Bolsa Permanência, o aluno deve acessar o link www.portal.conexaosaquarema.org.br e efetuar as seguintes ações: Inserir login e senha, acessar Procedimentos, clicar em Requerimentos e depois em Bolsa Permanência. Anexar os documentos e informar no texto a modalidade da bolsa: Integral, Parcial ou Social. Para se inscrever nas bolsas de permanência Integral e Parcial, são necessários a declaração de grade de curso e o comprovante de conta bancária. Para a Bolsa de Permanência Social, devem ser apresentados a declaração de grade de curso e o comprovante do CadÚnico.