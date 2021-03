Preso foi levado para a 120ª Delegacia Policial e terá de cumprir três meses de prisão Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 21:34

SILVA JARDIM – A Polícia Civil de Silva Jardim, no interior do Rio, prendeu um homem de 28 anos acusado de violência doméstica, nesta quarta-feira (17). O crime teria acontecido em 2013 e o suspeito estava foragido da justiça. Os agentes o encontram na Avenida Bandeirantes, em Rio das Ostras, na Região do Lagos do Rio.

O criminoso foi levado para a 120ª Delegacia Policial, onde foi condenado a cumprir três meses de prisão. De acordo com a corporação, por meio de intercâmbio de informações entres as delegacias foi possível encontrar o paradeiro do suspeito. Contra ele havia um mandado de prisão condenatória expedido pelo Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca de Petrópolis.