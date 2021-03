Testagem em massa para identificar casos de Covid-19 tem acontecido em diversos bairros Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 20:57

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, chega a sua segunda semana realizando a testagem em massa para identificar casos de Covid-19 da população da cidade. Nesta quinta-feira (18) foi a vez do bairro Fazenda Brasil receber exames RT-PCR (Swab), além de testes rápidos, na Unidade Básica de Saúde (UBS) da localidade.

O município vem intensificando as medidas para frear o avanço da doença, no entanto, os números referentes à pandemia têm aumentado. Nessa quarta (18) a Prefeitura de Silva Jardim voltou a colocar barreiras sanitárias em alguns pontos da cidade . Mas apesar de todo o esforço, o sistema de saúde do município vem sofrendo com a falta de médicos em várias unidades de saúde, segundo moradores.

De acordo com o último boletim epidemiológico publicado na última terça-feira (16), a cidade soma 24 óbitos e 1.849 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Ao todo, cinco pessoas seguem internadas e outras 49 permanecem em isolamento domiciliar.